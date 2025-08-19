  1. Video
19 Ağu 2025 09:52

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erivan’da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erivan’da resmi törenle karşılandı

İran Milli Marşı eşliğinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, gittiği Erivan’da resmi törenle karşılandı.

indir 4 MB

News ID 1929601

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha