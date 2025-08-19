https://tr.mehrnews.com/news/1929601/ 19 Ağu 2025 09:52 News ID 1929601 Video Video 19 Ağu 2025 09:52 Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erivan’da resmi törenle karşılandı İran Milli Marşı eşliğinde Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, gittiği Erivan’da resmi törenle karşılandı. indir 4 MB News ID 1929601 کپی شد İlgili haberler İran ve Ermenistan arasında 9 mutabakat zaptı imzalanacak Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı ile özel görüşme gerçekleştirdi Pezeşkiyan’ın Ermenistan ziyareti, bölgesel jeopolitiğin korunmasını amaçlıyor İran ve Ermenistan, ulaşım işbirliğini güçlendirme kararı aldı Pezeşkiyan önemli görüşmeler için Ermenistan'da Komşularımızla ilişkileri geliştirilmek önceliklerimiz arasında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Ermenistan'a doğru yola çıktı Pezeşkiyan'ın Ermenistan ve Belarus gezisi başladı Ekler İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Amerika İran ve komşuları Ermenistan
