Pezeşkiyan’ın Ermenistan ziyareti, bölgesel jeopolitiğin korunmasını amaçlıyor

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği özel röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran’ın temel kaygısının bölgenin jeopolitiğinde herhangi bir değişikliğin yaşanmaması olduğunu vurgulayan Erakçi, “Yabancı güçlerin bölgeye girmemesi bizim için en önemli konudur” dedi.

Erakçi, jeopolitik değişiklikten kastının uluslararası olarak tanınmış sınırların değiştirilmesi, sınırların kaydırılması ya da bölge ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu belirtti.

Erakçi, “Biz çok açık bir şekilde böyle bir şeye müsamaha göstermeyeceğimizi ilan ettik. Politikamız her zaman net olmuştur” ifadesini kullandı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında ABD’nin arabuluculuğuyla Washington’da imzalanan deklarasyona değinen Erakçi, hem Erivan’ın hem de Bakü’nün mevcut sınırları ve egemenliği koruma taahhüdü verdiklerini söyledi ve “Bu açıdan bakıldığında, şimdilik jeopolitik kaygılarımız giderilmiş görünüyor. Ancak, gelecekte buna sadık kalıp kalmayacaklarını dikkatle izleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Endişemiz, bu yolun bölgede Amerikan güçlerinin varlığı için bir bahane haline gelmesidir” diyen Erakçi, Ermenistanlı üst düzey yetkililerin – başta Başbakan Nikol Paşinyan olmak üzere – Tahran’a güvence verdiklerini ve ABD güçlerinin ya da özel Amerikan güvenlik şirketlerinin bu yol üzerinden Ermenistan’a hiçbir şekilde girmeyeceğini teyit ettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Ermenistan ziyaretinin bölgesel jeopolitiği korumayı amaçladığını kaydeden Erakçi, İran’ın kırmızı çizgilerinin Ermenistan tarafından bilindiğini ve gelecekte de saygı gösterileceği konusunda güvence verildiğini vurguladı. Söz konusu konuların, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Ermenistan’a gerçekleştireceği ziyarette ayrıntılı şekilde ele alınacağını da sözlerine ekledi.