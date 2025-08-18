Pezeşkiyan önemli görüşmeler için Ermenistan'da

Armenpress'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yerevan'daki Zvartnots Havalimanı’nda Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Ermenistan’dan sonra Belarus’u ziyaret edeceği biliniyor.

Ermenistan ve Belarus’a yapacağı ziyaretler öncesinde, İran Cumhurbaşkanı Tahran’da üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Ermenistan ve Belarus ile enerji, ulaştırma, ticaret, yatırımlar, sağlık, çevre, bilim, kültür ve turizm alanlarında olası iş birliğine ilişkin konular ele alındı.

Yetkililerin, iş birliğinin temel zorluk ve fırsatlarını belirlediği ve bunları ele almaya yönelik stratejileri görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İran ile Ermenistan’ın, ayrıca İran ile Belarus’un yaklaşan iş birliği anlaşmaları ve muhtıraları ele alındı, bunların zamanında hayata geçirilmesine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ziyareti kapsamında 19 Ağustos’ta Erivan'da Ermenistan-İran iş forumu düzenlenecek.