İran ve Ermenistan, ulaşım işbirliğini güçlendirme kararı aldı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile Ermenistan Arazi Yönetimi ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ortak görüşmede, ulaşım altyapısının geliştirilmesi, işbirliğinin güçlendirilmesi ve transit sorunların çözümü konularına vurgu yaptı.

Bakan Sadık, Kuzey–Güney ve Fars Körfezi–Karadeniz koridorları gibi transit yolların önemine dikkat çekerek, bölgedeki mal taşımacılığının kolaylaştırılması için Ermenistan’daki kara, demir ve lojistik altyapının güçlendirilmesini talep etti.

Ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yapan Sadık, yeni ulaşım yollarının açılmasını jeopolitik değişikliklerden kaçınılmasına bağladı ve “Culfa–Erivan–Gürcistan demiryolu hattının yeniden açılması, bölgesel transitin kolaylaştırılması açısından önemli bir adımdır.” dedi.

Kuzey–Güney koridoru projesinin İranlı firma tarafından yürütülen uygulama kalitesinden ve hızından tamamen memnun olduklarını belirten Khudatyan, projede sonraki etapların da aynı yükleniciler tarafından yapılmasını tercih ettiklerini söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin genişlemesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Khudatyan, Ermenistan’ın İran ile ortak projeleri ilerletmeyi hedeflediğini ve mevcut engellerin karşılıklı işbirliğiyle yakında aşılacağını kaydetti.

Ermenistan Bakanı, İranlı taşımacılardan alınan gümrük vergilerindeki belirgin farkı doğrulayarak, konuyu uzman düzeyde incelemek üzere ortak bir çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

Khudatyan, Narduz ikinci köprüsü inşaat planının ağır ekipman taşımacılığını kolaylaştırmak ve iki ülke arasındaki transit akışı iyileştirmek amacıyla değerlendirildiğini belirterek bu projenin de İranlı yüklenicilere verileceğini ifade etti.

Bu görüşmede hava taşımacılığı alanında da taraflar, iki ülke arasında haftada 20 uçuşun gerçekleştiğine değinerek, uçuş sayısının artırılmasını ve işbirliğini geliştirmek amacıyla uçak kiralama protokolü imzalanmasını vurguladılar.