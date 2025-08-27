Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

AA'nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden aktardığı habere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.