Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA'nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden aktardığı habere göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
