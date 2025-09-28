Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.59'daki deprem, 8,46 kilometre derinde kaydedildi.

AFAD'ın NSosyal hesabından Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Yerlikaya: Ekipler saha taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

"Bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok"

Vali Musa Işın, TRT Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak depreme ilişkin son durumu değerlendirdi.

Depremin üzerinden kısa bir süre geçtiğini ve ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını belirten Işın, "Şu ana kadar saha araştırmalarımızda bize herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Araştırmalarımız devam ediyor. Jandarmamız ve muhtarlarımızla irtibat halindeyiz." dedi.

Erkenden bir şey söylemenin doğru olmadığını söyleyen Vali Işın, şunları kaydetti:

"Henüz erkenden bir şey söylemek doğru değil ama şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. 5,4 büyüklüğü, özellikle kırsal bölgeler, köy bazında değerlendirildiğinde büyük sayılabilecek bir rakam. İnşallah herhangi bir hasarımız, can ve mal kaybımız olmaz diye ümit ediyoruz. Ekiplerimizin araştırmaları sürüyor."

Vali Işın, daha önce bölgede yaşanan en büyük sarsıntının 4,6 büyüklüğünde olduğunu hatırlatarak, Simav'da geçmiş yıllarda da 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ancak o depremde can kaybı olmadığını belirtti.