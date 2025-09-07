Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem

AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin derinliği, 7,72 kilometre olaak belirlendi.

12.41'de de büyüklüğü 4,1 ve derinliği 9,96 kilometre olan 2'nci bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı.