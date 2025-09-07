  1. Türkiye
7 Eyl 2025

Balıkesir’de 6 dakika arayla 2 deprem

Türkiye'nin Balıkesir kentinin Sındırgı ilçesinde 6 dakika arayla 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin derinliği, 7,72 kilometre olaak belirlendi.

12.41'de de büyüklüğü 4,1 ve derinliği 9,96 kilometre olan 2'nci bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen depremle ilgili, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı.

