Minsk Grubu'nun ne zaman feshedileceği belli oldu

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nu feshetme konusundaki ortak kararını destekliyor. Karabağ anlaşmazlığının çözümüyle uğraşan grubun 2025 yılının Aralık ayına kadar tamamen feshedilmesi planlanıyor. Bunu RBC'ye AGİT'teki Rusya Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç söyledi.

Lukaşeviç'in sözlerine göre, üç kurumun faaliyetinin durdurulması söz konusu: Minsk Grubu, AGİT Dönem Başkanı'nın kişisel temsilcisi makamı ve yüksek düzey planlama grubu. "Tarafların bunları korumanın amaçsızlığı konusundaki tutumunu göz önünde bulundurarak, feshedilmelerini engelleme konusunda herhangi bir sebep görmüyoruz" dedi diplomat.

Lukaşeviç'e göre Minsk Grubu'nun fesih prosedürü şöyle: AGİT Daimi Konseyi (siyasi danışmalarda ana karar verici organ) örgüt üyelerine bu konudaki bakanlık düzeyindeki karara "sessiz onay vermeyi" önerdi ve 1 Eylül'e kadar kimse grubun feshedilmesine karşı çıkmazsa, karar kabul edilmiş sayılacak.

"Bu kararın uygulanmasıyla bağlantılı idari ve mali önlemlerin gerçekleştirilmesinin birkaç ay süreceğini dikkate almak önemlidir. AGİT bunları bu yılın Aralık ayından geç olmamak üzere tamamlamayı bekliyor. Bundan sonra Dağlık Karabağ çözümüne katkıda bulunmaktan sorumlu olan üç yapının tümü varlığını sona erdirmelidir" dedi Rusya Daimi Temsilcisi.

Kaynak: Ermeni Haber