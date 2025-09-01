  1. Siyaset
1 Eyl 2025 16:28

İranlı büyükelçiden Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretinin önemine vurgu

İranlı büyükelçiden Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretinin önemine vurgu

İran’ın Çin Büyükelçisi Abdurrıza Rahmani Fazli, Şanghay Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı’nın Çin’e yaptığı ziyaretin stratejik önemine dikkat çekti.

İran’ın Çin Büyükelçisi Abdurrıza Rahmani Fazli, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Şanghay Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı’nın Çin’e yaptığı seyahatin stratejik önemine dikkat çekti.

Rahmani Fazli paylaşımında, “İran Cumhurbaşkanı’nın Çin’e, Şanghay Zirvesi’ne katılmak üzere yaptığı ziyaret; çok taraflı işbirliğinin derinleştirilmesi, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, benzer ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesi ve zalimce uygulanan yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için stratejik bir fırsattır” ifadesini kullandı.

Büyükelçi Rahmani Fazli, “İran İslam Cumhuriyeti aktif diplomasiyle, ortak kalkınma ve yakınlaşma yolunda güçlü mesajını dünyaya sunmaktadır” diye kaydetti.

News ID 1929938

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler