Pezeşkiyan: Şanghay üyeleri dolara bağımlılığını azaltmalı

İran Cumhurbaikanı Masut Pezeşkiyan, Şanghay Plus Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, üyelerin ekonomik ilişkilerinde yasadışı yaptırımların etkilerini azaltmak amacıyla finansal işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda, “İran İslam Cumhuriyeti, ‘Şanghay İşbirliği Örgütü Özel Hesaplar ve Takas Mekanizması’ girişiminin, finansal işbirliğini güçlendirecek pratik bir mekanizma olarak hayata geçirilmesini önermektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu girişimin üç temel eksene dayandığını vurguladı:

1. Ulusal para birimleriyle takasın genişletilmesi ve üyeler arasındaki işlemlerde dolara bağımlılığın azaltılması,

2. Ortak dijital altyapıların oluşturulması ve merkez bankalarının dijital paralarının güvenli ve doğru ödemeler için kullanılması,

3. Yaptırım baskısı veya likidite krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeleri desteklemek amacıyla çok taraflı döviz takas fonunun kurulması.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında, “Çin Devlet Başkanı’na, büyük İran milleti adına bu zirveye ev sahipliği ve misafirperverliği için, ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü’nün oluşumu ve güçlendirilmesine yönelik sürekli çabalarınız için teşekkür ve takdirlerimi sunarım” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik yasadışı saldırısına değinen Pezeşkiyan şöyle devam etti:

“Bu saldırı, mazlum Gazze halkının katledilmesinin devamı olup, ülkeler arasında yasa dışı tehditlerin aşırı şekilde kullanılmasının yaygınlaşmasıyla birlikte, günümüz dünyasının barışı ve uluslararası güvenliği sağlamada uygun bir yönetişim modeli geliştirmekteki başarısızlığının açık bir örneğidir.”

Pezeşkiyan, “Şanghay İşbirliği Örgütü, kuruluşundan bu yana güven ve karşılıklı menfaat, eşitlik, ortak istişare, kültürel çeşitliliğe saygı ve ortak kalkınma ilkelerine vurgu yaparak, en önemli hedefini kolektif güvenliğin sağlanması ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi olarak belirlemiştir” ifadelerinde bulundu.

Saygı ile bu ilkelere bağlı olduklarını vurgulayan Pezeşkiyan, “İran İslam Cumhuriyeti, bu alanda rol oynamaya tamamen hazırdır. İran, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün, çok kutuplu uluslararası sistemin önemli direklerinden biri olarak, daha barışçıl bir dünya ile ekonomik işbirliğinin genişlemesine daha uygun bir dünya oluşturmak amacıyla, iki paralel yolda somut, net ve operasyonel adımlar atması gerektiğine inanmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşamsına, “Bu bağlamda, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki önemli gerekliliğin veya çabanın daha organize bir şekilde yürütülmesine yönelik özel önerisini vurgulamak istiyorum: Barışın inşası ve tek taraflı yaptırımların etkinliğini azaltmak için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekliliği” şeklinde devam etti.

Pezeşkiyan, Şanghay Örgütü’nün barış inşası konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Barış inşası konusunda, üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan bir komite kurulması zorunludur. Bu komite, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden çeşitli krizler hakkında görüş alışverişinde bulunmalı, kriz yönetimine yönelik operasyonel öneriler geliştirmeli ve bunların iyileştirilmesi için mekanizmalar sunmalıdır.”