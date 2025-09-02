Pezeşkiyan Şanghay Zirvesi'ndeki kazanımları anlattı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Çin’in Tiencin şehrinden Pekin’e trenle seyahat ederken, bu ziyaretin kazanımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu zirvenin, üye ülkelerin liderleriyle birebir görüşmeler yapma ve çok taraflı işbirliğini güçlendirme açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Pezeşkiyan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kapsamının genişletildiğini ve üye sayısının 20’yi geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, zirve kapsamında bazı ülke liderleriyle birebir görüşmeler yaptıklarını ve bu görüşmelerde ülkeler arası işbirliğini artırmak, tek taraflı politikalara karşı çıkmak ve adil bir küresel yönetişim oluşturmak için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yapılan bu görüşmelerin; teknik, ekonomik, bilimsel, sanatsal ve endüstriyel alanlarda ortak çalışmaları artırabileceğine dikkat çeken Pezeşkiyan, İran'ın demiryolu altyapısını geliştirmeye kararlı olduklarını ve tüm ulaşım ağlarını tren yollarıyla birbirine bağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Pezeşkiyan son olarak, bu tür projelerin hayata geçirilmesiyle trafik sorununun hafifletilebileceğini ve kalkınma yönünde ciddi adımlar atılabileceğini sözlerine ekledi.