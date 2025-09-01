İran Meclis Başkanı’ndan Afganistan’daki deprem nedeniyle dayanışma mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afganistan’ın doğusunda meydana gelen ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına yol açan deprem dolayısıyla Afganistan halkına başsağlığı diledi.

Meclis Başkanı Galibaf’ın kaleme aldığı mesaj şöyle:

“Dost ve komşu Afganistan’ın doğu bölgelerinde meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan şiddetli depremin üzüntü verici haberi bizleri derinden müteessir etti.

Acil yardım çalışmaları ve insani yardımlarla hasarın onarılmasını ve etkilenen insanların hayatlarının iyileşmesini temenni ederim. Bu vesileyle İran halkının insani ve tıbbi yardımlar göndermeye ve depremzedelerin acılarının hafifletilmesine yönelik işbirliğine hazır olduğunu vurgulamak isterim.

Afgan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine Meclis üyeleri adına da en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum.”