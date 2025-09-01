Erakçi: Afganistan'daki depremzedelere inani yardım göndermeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Afganistan’ın doğusundaki deprem nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Bakan Erakçi kaleme aldığı mesajda, “Bu şiddetli depremin, bu ülkenin değerli halkından yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz” ifadesini kullandı.

“Bu zor ve büyük felaket anlarında, Afganistan halkına ve yaslı ailelere içten taziyelerimizi ve dayanışmamızı sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, yardım, tıbbi ve insani destek göndermeye tamamen hazırdır” diyen Erakçi, “Kalplerimiz, dirayetli Afgan halkının yanındadır. Bölgesel ve ortak işbirliğiyle bu felaketin üstesinden gelinmesini ve depremzedelerin acılarının bir nebze olsun sakinleşmesini temenni ediyoruz” diye kaydetti.