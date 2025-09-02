Eski Siyonist rejim ordusu yetkilisi: Sinvar’ın kabusu Tel Aviv’i bırakmıyor

Siyonist rejimin ordusunun eski operasyon dairesi başkanı Israel Ziv itirafta bulunarak, “Yahya Sinvar’ın öngörüsü gerçekleşiyor. İsrail’in savaşı gayrimeşru bir savaşa dönüşüyor” dedi.

Ziv, “Dünya kamuoyundaki itibarımız çöküş yaşıyor. Dost ülkelerin desteği azalıyor. Sinvar, Birleşmiş Milletler’de Filistin devletinin ilanını sağlamayı başaracak” ifadesini kullandı.

Ziv, “Sinvar artık aramızda değil, ancak hâlâ Siyonist rejime karşı büyük bir zaferin önünde dimdik duruyor” diye kaydetti.

“Israel Hayom” gazetesinde yazan Siyonist yazar Yoav Limor, daha önce Şehit Yahya Sinvar’ın, İsrail rejimine iki önemli ders verdiğini yazmıştı.

Limor, yazısında Sinvar’ın Siyonist rejime kuruluşundan bu yana en büyük felaketi yaşattığını belirtti. Ona göre, Sinvar şu iki dersi Siyonist rejime verdi:

1. Düşmanın gücü asla hafife alınmamalıdır.

2. Gazze’deki direnişçiler sade görünümlerine rağmen yüksek eğitimli ve son derece zekidir.