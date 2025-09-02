İran'ın Kabil Büyükelçisi Bikdeli Afganistan'da deprem bölgesine gitti

İran'ın Kabil Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli başkanlığındaki heyet, depremzedelere acil yardım sağlamak ve deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere Nangarhar ve Kunar vilayetlerine gitti.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1124'e yükseldi.

Afgan Kızılayı'na göre, yaralı sayısının da 3 bin 251'e çıktı.

Afgan Kızılayı, ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.