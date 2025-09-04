  1. Toplum
Afganistan’ın doğusu 6,2 büyüklüğünde depremle yine sarsıldı

Afganistan’da birkaç gün önce meydana gelen depremde can kaybı sayısı hâlâ artmaya devam ederken, ülkenin doğusu yeni bir depremle sarsıldı.

El Cezire’ye göre, az önce Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayeti güçlü bir depremle sarsıldı.

Reuters ise depremin büyüklüğünün 6,2 olarak kaydedildiğini bildirdi.

Şu ana kadar bu depremden kaynaklanan can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. devam ediyor.

Afgan yetkililer bugün yaptıkları açıklamada, ülkede meydana gelen son depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 200’e ulaştığını, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

31 Ağustos’ta 6 büyüklüğünde bir deprem, Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerini sarsmış, kerpiç evler ile köylerin dar sokaklarını birer toprak yığınına dönüştürmüştü.”

