İran'ın NPT'den çekilmesi meclisin yetkisinde

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiliz ''The Guardian'' gazetesine verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin Tahran'a BM yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını işletme kararının Avrupa'nın İran ile ABD arasındaki arabuluculuk rolünü neredeyse terk ettiği ve İran'ın nükleer meselesini ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vetosuna tabi tuttuğu anlamına geldiğini söyledi.

Bekayi, "Avrupalılar, Donald Trump'ın emrettiğini yapıyor. Avrupalıların rolü azalıyor. Javier Solana, Catherine Ashton, Federica Mogherini ve Josep Borrell gibi nükleer anlaşmada yer alan Avrupalı ​​dış politika yetkililerine bakarsanız, hepsi İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmaya çalıştı. Güvenilir bir müzakere ortağı olduklarını kanıtlamaya çalıştılar. Ancak şimdi Avrupa tarafı, ABD ve İsrail'in çıkarlarını temsil etmeye karar verdi. Böyle bir rolü ABD'ye bırakmak tamamen sorumsuzluktur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilip çekilmeyeceğine dair yöneltilen soruya, "Hukuki olarak herhangi bir antlaşma veya anlaşmaya katılmak meclisin yetkisindedir ve bu durum herhangi bir antlaşmadan çekilmek için de geçerlidir" cevabını verdi.

''2015 tarihli nükleer anlaşmada belirtilen zenginleştirme seviyelerine geri dönmeye hazırız’’ diyen Bekayi, diğer tarafların nükleer anlaşmaya dönmesi halinde İran’ın da aynısını yapacağını söyledi.

İran’ın BM yaptırımların geri dönmesini memnuniyetle karşılamadığını ifade eden Bekayi, ''Bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu nedenle Avrupalılar, Çin, Rusya ve BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleriyle temas halindeyiz. Aynı zamanda, gelecekte her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.’’ değerlendirmesinde bulundu.