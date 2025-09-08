İran: UAEA ile yapılan görüşmelerin seyri olumlu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İslami Birlik Haftası ve Hz. Peygamberi’in (s.a.v) doğum günü yıldönümünü tebrik ederek, “Birlik Haftası'nda İslam dünyasındaki meselelere, özellikle de Gazze meselesine özel bir ilgi göstermeliyiz. Ne yazık ki, Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik suç ve soykırımının her geçen gün yeni boyutlarına tanık oluyoruz” dedi.

Afganistan'da meydana gelen depreme değinen Bekayi, "Depremden bu yana Afganistan halkına yardım etmeye hazır olduğumuzu açıkladık ve şu ana kadar İran Kızılayı tarafından Afganistan'a 3 yardım sevkiyatı ulaştırdı ve hala bu yardımları sürdürmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Bekayi, İran'ın ayrıca Pakistan'da son dönemde meydana gelen sel felaketi nedeniyle bu ülkenin hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

UAEA ile yapılan görüşmelerin seyri olumlu

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı’nın raporu ve ajans ile yapılan müzakerelerin son durumu hakkında, “Ajans’ın raporunu inceledik ve tutumumuzu bir notla bildirdik. Raporların, sahadaki gerçekler dikkate alınarak adil bir şekilde hazırlanmasını bekliyorduk. Tesislere yönelik saldırı o kadar benzeri görülmemişti ki, ajansın buna ayrıntılı şekilde değinmesi gerekiyordu. Bizim değerlendirmemiz, ajansın şu sonuca vardığı yönündedir: İran’ın nükleer yükümlülüklerinin uygulanma şekli ve yöntemi bu saldırıdan önceki gibi olamaz. Henüz bir sonuca varmış değiliz, fakat görüşmelerin süreci olumlu olmuştur” ifadelerinde bulundu.

İranlı diplomat açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İran heyeti, Dışişleri Bakanlığı Barış ve Güvenlik Genel Müdürü ile Atom Enerjisi Kurumu temsilcisinden oluşarak, ajans ile üçüncü tur müzakerelere Cuma ve Cumartesi günleri katıldı. Henüz bir mutabakata varmadık, ancak görüşmelerin seyri olumlu olmuş ve İran’ın nükleer tesislerinin güvenliği ve emniyetine dair hususlar, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin dikkate alınması gereken görüşleri ve meclis kararı müzakerecilerimiz tarafından göz önünde bulundurulmuştur. Son görüşmelerin yapılmasını ve İran ile ajans arasında, yeni koşullar çerçevesinde etkileşim yöntemlerini kapsayan nihai metnin üzerinde anlaşmaya varılmasını bekliyoruz.”

Avrupa ile sürekli temaslar sürdürülüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ayrıca Dışişleri Bakanı’nın Doha’da Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soruya verdiği yanıtta şöyle dedi:

“Bu görüşmede bazı öneriler gündeme geldi. Doğal olarak her iki taraf da bu öneriler konusunda kendi ilgili mercileriyle istişare etmelidir ve nihayetinde, önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini öngördüğümüz temaslarda bu konular hakkında görüşüp bir sonuca varacaklardır.”

Sözcü Bekayi, İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki bir sonraki müzakere turunun henüz belli olmadığı, ancak sürekli temasların sürdürüldüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı BM zirvesine katılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ayrıca Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a yapacağı seyahatle ilgili başka bir soruya yanıt olarak, “Yapılan planlama çerçevesinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da BM Genel Kurulu oturumunu, uluslararası düzeyde tutum ve görüşlerimizi ifade etmek için değerlendirmeyi planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, BM’nin kuruluşunun 80. yıldönümüne denk gelen bu oturuma katılacaktır” ifadesini kullandı.

Bekayi açıklamasını, “Elbette bu konunun ve seyahatin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından açıklanmalıdır. Dışişleri Bakanlığı’na düşen ise, Cumhurbaşkanı’nın bu seyahat kapsamında yürütmesi gereken programların ilerletilmesi için BM’deki ülkemiz temsilciliği ile gerekli koordinasyonları sağlamaktır” şeklinde sürdürdü.

