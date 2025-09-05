Gazze'de şehit sayısı 64 bin 300'e yükseldi

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı bir açıklamada, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananlara dair bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 7 Ekim 2023’ten bugüne kadar Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda 64 bin 300 kişi şehit oldu.

Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana 162 bin 5 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 69 kişinin cenazesinin hastanelere ulaştırıldığını ve 422 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ayrıca, 18 Mart 2025’ten itibaren başlayan yeni saldırı dalgasında 11 bin 768 kişi şehit olurken, 49 bin 964 kişi de yaralandı.

Binlerce kişinin hâlâ kayıp olduğu ve enkaz altında bulunduğu ifade edildi.

Yardım dağıtım merkezlerinde de son 24 saat içinde 6 kişi şehit, 190 kişi yaralandı. Böylece bu merkezlerde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 2 bin 362 şehit, yaralıların sayısı ise 17 bin 434’e yükseldi.

Son 24 saatte ayrıca 3 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği, böylece Gazze’de kıtlık ve açlık kaynaklı ölümlerin sayısının 376’ya ulaştığı bildirildi. Bu kişilerden 134’ünü çocuklar oluşturuyor.