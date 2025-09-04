Nijerya'da tekne alabora oldu: 60 kişi öldü

Olay, teknenin Borgo ilçesinin Gosawa bölgesi yakınlarında su altındaki bir ağaç gövdesine çarpması sonucu meydana geldi.

Gemi, Salı sabahı yerel saatle 11.00 civarında Malale bölgesindeki Tungan Sule kasabasından ayrıldı ve Nijerya'nın Kainji rezervuarı üzerindeki Dugga kasabasına doğru yol aldı.

Nijer Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (NSEMA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, olayın bir geminin Borgu Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Gausawa topluluğunun yakınında su altında kalmış bir ağaç kütüğüne çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.

NSEMA Genel Müdürü ve Borgu Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Abdullahi Baba Ara, kayıp kişilerin olası kurtarılması için kurtarma operasyonlarının devam ettiğini ancak can kaybının artmaya devam ettiğini söyledi.

Yetkili, ölü sayısının şu ana kadar 60'a ulaştığını, ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirdi.

Kaynak: İLKA