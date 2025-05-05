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5 May 2025 11:19

Çin’de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralı

Çin’de turist tekneleri alabora oldu: 9 ölü, 70 yaralı

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde dört turist teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Qianxi kentinde şiddetli rüzgar nedeniyle dört teknenin alabora olduğu bildirildi.

Yetkililer, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak yürütülmesi talimatını verdi.

Son dönemde benzer kazaların artış gösterdiğine dikkat çeken Şi, güvenlik önlemlerinin kapsamlı şekilde gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

News ID 1926647

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