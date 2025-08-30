Göçmen teknesi Moritanya açıklarında alabora oldu: 69 ölü

Gambiya’dan, İspanya’nın Kanarya Adaları’na ulaşmayı hedefleyen düzensiz göçmenleri taşıyan tekne Moritanya’nın başkenti Nuakşot açıklarında alabora oldu.

Alabora olan teknede 69 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi kayıp olarak aranıyor.

Sahil güvenlik ekipleri, 17 kişiyi kurtardı.

Üst düzey bir sahil güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, “Devriyelerimizden biri 17 kişiyi kurtarmayı başardı. Şu ana kadar 50 ceset çıkarıldı ve gömüldü, arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Teknede Senegal ve Gambiya vatandaşı göçmenlerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 160 kişinin bulunduğu belirtildi.

Kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük taşıyan teknenin motor arızasından sonra alabora olduğu tahmin ediliyor.