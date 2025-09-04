UAEA, müfettişlerinin İran’da casusluk yaptığını itiraf etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın iki UAEA müfettişini bu ülkeden Viyana’ya bazı belgeler aktardıkları için görevden uzaklaştırdığını itiraf etti.

Associated Press’in haberine göre, UAEA’nın Çarşamba günü yayımlanan dönemsel raporunda, İran’ın Ağustos ayında bu uluslararası kurumun “iki deneyimli müfettişinin” görevini iptal ettiği belirtildi.

ABD’de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinin muhabiri Laurence Norman da raporun bazı bölümlerini sosyal medyada paylaştı.

UAEA, İran’ın bu kararının gerekçesine dair şunları kaydetti: “İran’ın bu adımı, (müfettişlerin) bir hatasından sonra gerçekleşti. Zira Fordo tesisindeki çalışma alanında kalması gereken belgeleri Viyana’ya götürdüler.”

Buna rağmen UAEA, İran’ın bu kararını “gerekçesiz” olarak nitelendirdi.

Raporda ayrıca şu iddiaya yer verildi: “Vurgulanmalıdır ki bu belgeler tesislerin iç kısmına dair tasvirler içerse de, tesislerin güvenliğini tehlikeye atacak bir içerik barındırmamaktadır.”

Associated Press, UAEA’nın gizli bir raporuna ulaştığını iddia ederek, bu rapora göre İran’ın 13 Haziran’daki Siyonist rejim saldırısından önce zenginleştirilmiş uranyum stoklarını silah seviyesine yakın bir düzeye çıkardığını öne sürdü.

Associated Press’in iddiası şöyle:

“Gizli raporda ayrıca, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA), Haziran ayında İsrail ve ABD tarafından bombalanan tesislerde denetimlerin yeniden başlatılması konusunda bir anlaşmaya varamadıkları belirtildi. Savaş sonrasında denetlenen tek tesis, Rusya’nın teknik desteğiyle çalışan Buşehr Nükleer Santrali oldu.

Raporda şu ifadeye yer verildi: BM müfettişlerinin savaş süresince (ABD ve Siyonist işgalcilerin BM Şartı’na aykırı saldırıları sırasında) İran’dan çekilmesi “genel güvenlik koşulları dikkate alındığında gerekliydi, ancak Tahran’ın daha sonraki kararıyla UAEA ile işbirliğini kesmesi derin bir üzüntüyle karşılandı.”

Associated Press’in iddiasına göre, Viyana merkezli UAEA raporunda 13 Haziran itibarıyla İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 440,9 kg (972 pound) uranyuma sahip olduğu, bunun da ajansın Mayıs ayındaki son raporuna kıyasla 32,3 kg (71,2 pound) artış anlamına geldiği ifade edildi.

UAEA, daha önce 31 Mayıs’ta yayımladığı gizli raporda da benzer iddiaları dile getirmiş ve İran’ın “silah seviyesinde” uranyum stokladığını ileri sürerek Tahran’ın tam ve etkin işbirliği yapmasını talep etmişti. Bu raporda İran’ın 17 Mayıs’a kadar yüzde 60 saflıkta 408,6 kg uranyum zenginleştirdiği ve Şubat ayına kıyasla 133,8 kg artış kaydettiği iddia edilmişti.

Bu raporun ardından UAEA Yönetim Kurulu, İran aleyhine bir karar çıkararak, Siyonist rejim ile ABD’nin saldırısına zemin hazırlamıştı. UAEA Başkanı Rafael Grossi ise Siyonist rejimin saldırısının başarısız olması ve İran’ın sert misilleme yapmasının ardından, yayımlanan son raporunun saldırının “ana gerekçesi olmadığını” iddia etti. Grossi, açıkça Siyonist rejim, ABD ve İngiltere, Fransa, Almanya gibi üç Avrupa ülkesiyle işbirliği yaparak bu “yanlış rapor” ile Siyonist rejimin İran topraklarına ve barışçıl nükleer tesislerine saldırmasına zemin hazırladı. Ancak saldırıdan birkaç gün sonra yayımlanan raporun devamında şu vurguyu yapmak zorunda kaldı: “Ajans, İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair hiçbir bulguya ulaşmamıştır.”