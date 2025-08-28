  1. İran
28 Ağu 2025 15:20

İslami:

UAEA ile işbirliği Meclis ve Ulusal Güvenlik Konseyi kararına bağlıdır

UAEA ile işbirliği Meclis ve Ulusal Güvenlik Konseyi kararına bağlıdır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, “Eğer ajans, İran ile Meclis yasalarına dayalı olarak işbirliği düzenlemelerinde anlaşmaya varırsa, o zaman Yüksek Güvenlik Konseyi işbirliği konusunda karar verecektir" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, 12 günlük savaş sırasında nükleer tesislerde meydana gelen hasarların değerlendirilmesinin sürdüğünü belirtti.

İslami, hasarların uzmanlar tarafından incelendiğini ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan, “Hasar gören bölgelerdeki güvenlik koşulları nedeniyle bu süreç doğal olarak zaman alıyor. Bununla birlikte, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer programı ülkemizin bilimsel kalkınma gerekliliklerinden biridir ve devam edecektir” dedi.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği konusunda da “Ajans Başkanı ile Dışişleri Bakanımız arasındaki görüşmeler sonucunda, eğer ajans, İran İslam Cumhuriyeti ile Meclis yasalarına dayalı olarak işbirliği düzenlemelerinde anlaşmaya varırsa, o zaman Yüksek Güvenlik Konseyi işbirliği konusunda karar verecektir.” ifadelerini kullandı.

News ID 1929830

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler