UAEA ile işbirliği Meclis ve Ulusal Güvenlik Konseyi kararına bağlıdır

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, 12 günlük savaş sırasında nükleer tesislerde meydana gelen hasarların değerlendirilmesinin sürdüğünü belirtti.

İslami, hasarların uzmanlar tarafından incelendiğini ve değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan, “Hasar gören bölgelerdeki güvenlik koşulları nedeniyle bu süreç doğal olarak zaman alıyor. Bununla birlikte, İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer programı ülkemizin bilimsel kalkınma gerekliliklerinden biridir ve devam edecektir” dedi.

İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği konusunda da “Ajans Başkanı ile Dışişleri Bakanımız arasındaki görüşmeler sonucunda, eğer ajans, İran İslam Cumhuriyeti ile Meclis yasalarına dayalı olarak işbirliği düzenlemelerinde anlaşmaya varırsa, o zaman Yüksek Güvenlik Konseyi işbirliği konusunda karar verecektir.” ifadelerini kullandı.