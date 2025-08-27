UAEA denetçileri, Buşehr nükleer santrali yakıt değişimini izleyecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin İran’a girişinin, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararıyla ve Buşehr Nükleer Santrali’nin yakıt değişimini denetlemek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erakçi, Ajans yetkililerinin açıklamalarına değinerek, İran Meclisi’nin yasasının, ajansla işbirliğini Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararına bağladığını belirtti. Bu nedenle Ajans’ın tüm talepleri, karar alınması için konseye iletiliyor.

Bakan, Buşehr santralindeki yakıt değişiminin Ajans denetiminde yapılacağını ve işbirliğinin Meclis yasasına uygun olarak, İran halkının çıkarlarını gözeterek yürütüleceğini vurguladı.

Erakçi, Meclis’teki bazı açıklamalara atıfta bulunarak, İran ve Ajans arasındaki yeni işbirliği metninin henüz nihai onay almadığını kaydetti.

Erakçi Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede, Ermenistan ve Azerbaycan yolları, Avrupa ile nükleer müzakereler, Ajans ile görüşmeler ve tetik mekanızması uzatma konularında değerlendirmelerde bulunulduğunu ve komisyon üyelerinin faydalı öneriler sunduğunu ifade etti.