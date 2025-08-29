  1. Dünya
Arjantinli Rafael Grossi, BM Genel Sekreteri olmayı hedefliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı  Rafael Mariano Grossi, BM Genel Sekreterliği görevine aday olma niyetini resmen açıkladı.

64 yaşındaki Grossi, Washington'da düzenlediği basın toplantısında bu haberi doğrulayarak, "BM Genel Sekreterliği görevine aday olacağım" dedi.

Grossi, dünyanın en yüksek diplomatik makamı olan BM Genel Sekreterliği görevini devralmak için uzun süredir çabalıyor.

Başarılı olması halinde, Javier Pérez de Cuellar'dan sonra Latin Amerika'dan ikinci BM Genel Sekreteri olacak.

Grossi, adaylığının kesinleşme sürecinin "önümüzdeki haftalarda" başlayacağını söyledi.

BM Genel Sekreterliği görevi, Portekizli Antonio Guterres'in görev süresinin sona ereceği Ocak 2027'de boş kalacak.

