İran: Irak'ın Kalkınma Yolu Projesi’ni destekliyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Irak'ın ''Alekhbariya'' televizyonuna verdiği özel röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilerin çok yakın ve oldukça sağlam olduğunu vurguladı.

Hatipzade, Irak’ta yürütülen Kalkınma Yolu Projesi’ne dair, "Tahran, bu projeyi destekliyor çünkü bu tür koridorlar bölge ülkelerine önemli faydalar sağlıyor" dedi.

İran ile Siyonist rejim arasındaki 12 günlük savaşla ilgili olarak Hatipzade, "Siyonist rejim iki yıldır tüm uluslararası norm ve yasaları ihlal ediyor. İranlı komutanların şehit edilmesi bir suçtur. Bu rejim suikastlara güvenmektedir. Siyonist rejim, ülkemizin ulusal egemenliğine yönelik saldırısının ardından İran'dan güçlü darbeler aldı. İran'ın tepkisi Siyonist rejim için acı vericiydi. Siyonist rejim bu saldırganlıkla emellerine ulaşamadı.’’ ifadelerini kullandı.

Hatipzade, İran'a karşı yürütülen savaşın nükleer meseleyle ilgili sahadaki gerçekleri değiştirdiğini belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran'ın nükleer tesislerini koruyamadığını dile getirdi.

İran ile İsrail arasında yeni bir savaşın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Hatipzade, İran'ın diplomasi ve müzakerelere hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İşgal güçlerinin Şam'ın kapısına yaklaştığını anlatan Hatipzade, İsrail rejiminin komşu ülkeleri ve bölgedeki hava koridorunu kontrol etmeye çalıştığını belirtti.

Said Hatipzade, Lübnan, Gazze ve Filistin hakkında şunları söyledi:

"İşgalci güçler topraklarından ayrıldığında Hizbullah sorununun Lübnanlılar arasında çözüleceğine inanıyorum. Gazze, ırkçı bir Siyonist yapı tarafından yönetilen en büyük açık cezaevi haline geldi. Siyonistler dünyanın gözü önünde Filistinlilere karşı katliamlar gerçekleştiriyor. Bağımsız bir devletin kurulmasıyla Filistin sorununun çözüleceğine inanıyorum.’’

Hatipzade, İran’ın Suriye'de kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını beklediğini söyledi.