İran, nükleer tesislere saldırıya karşı karar tasarısını UAEA’da sunacak

Diplomatik kaynaklar, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) yaklaşan Genel Konferansı’nda nükleer tesislere saldırının kabul edilemezliğine dair bir karar tasarısı sunmayı planladığını bildirdi.

Kaynaklar, söz konusu belgenin şu anda hazırlanmakta olduğunu ve önümüzdeki oturumda sunulacağını belirtti.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi Mihail Ulyanov da dün X hesabından yaptığı paylaşımda bu bilgiyi doğruladı.

Ulyanov, Wall Street Journal muhabirinin, Rusya’yı İran’ın Yönetim Kurulu’na sunduğu karar tasarısına destek verdiği için eleştiren yanlı mesajına tepki göstererek şöyle yazdı:

“Söz konusu muhabir, İran’ın nükleer tesislere saldırının kabul edilemezliğine ilişkin karar tasarısını sunmayı planladığı yerin UAEA Yönetim Kurulu değil, Ajans’ın Genel Konferansı olduğunu dahi bilmiyor.”

Ulyanov, “Rusya karşıtı propagandacılar, bu düzeyde ironi ve çelişkiden kaçınmak için tartışmalara girmeden önce daha iyi hazırlık yapmalıdırlar.” ifadelerini kullandı.

Açıklanan programa göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Genel Konferansı 15 Eylül’de Viyana’da başlayacak ve beş gün sürecektir.