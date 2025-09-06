Güçlü karşılığımız, Witkoff’un ateşkes mesajı göndermesine neden oldu

İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi, İsrail ile yaşanan 12 günlük dayatılmış savaşın detaylarına değindi. Azizi, bu savaşın ülkenin birliğini ve dayanışmasını güçlendirdiğini, gerçek kazananın ise İran halkı olduğunu vurguladı.

Azizi, İsrail’in saldırısı sırasında muhalif ve dış bağlantılı grupların da harekete geçmeye hazırlandığını ancak İran güçlerinin üstün ve doğru müdahalesiyle tüm komploların etkisiz hâle getirildiğini ifade etti.

ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin İsrail’i tamamen desteklediğine dikkat çeken Azizi, 12 günlük çatışmanın sadece İran ile İsrail arasında olmadığını, birden çok ülkenin askeri ve diğer alanlarda bu saldırıya katıldığını belirtti.

Azizi, “Silahlı kuvvetlerimizin İsrail’e yönelik güçlü karşılığı, ABD temsilcisinin dışişleri bakanımıza ateşkes mesajı göndermesine yol açtı ve İran’ın gücünü fark ettiler” dedi.

Azizi son olarak, “İran halkı ve silahlı kuvvetlerimiz, eğer bir saldırı tekrar gerçekleşirse İsrail rejimine karşı güçlü bir şekilde duracak ve bu kez cevabımız daha kararlı ve kesin olacaktır” dedi.