Hz. Peygamber’in (s.a.v) ismiyle damgalanmış 63 tarihi sikke sergilenecek

Tahran’daki Define Müzeleri Grubu Genel Müdürü Hemidrıza Süleymani, Hz. Peygamber’in (s.a.v) 1500. doğum yıldönümü münasebetiyle farklı tarihi dönemlere ait ve Peygamber Efendimiz’in mübarek ismiyle damgalanmış 63 sikkenin tanıtım töreninin gerçekleştirileceğini belirtti.

Süleymani, söz konusu 63 sikkenin, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) mübarek ömür yıllarına işaret eden sayıyı temsil ettiğini ifade etti.

Süleymnai, bu değerli tarihi eserlerin, açıkça Hz. Peygamber’in (s.a.v) mübarek ismini taşıyan en seçkin dinar (altın) ve dirhem (gümüş) örneklerini içerdiğini, sergide halkın ziyaretine sunulacağını söyledi.

bu sikkelerin en eskisinin 7. yüzyıla, en yenisinin ise Kaçar dönemine ait olduğunu anlatan Süleymani ayrıca bu eserlerin Abbasi, Samani, Ağlebîler, Tolunoğulları, Gazneli, Gurlu, Selçuklu, İlhanlı, Timurlu, Safevi, Afşar ve Kaçar dönemlerini kapsadığını açıkladı.

Süleymani, bu sikkelerin coğrafi dağılımının Hint Alt Kıtası, Orta Asya, İran, Mezopotamya, Şam ve Kuzey Afrika’ya yayıldığını da sözlerine ekledi.