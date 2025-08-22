Murtaza Mutahhar’nin “Peygamber'in hayatına bir yolculuk” adlı kitabı

Murtaza Mutahhari, “Peygamber'in hayatına bir yolculuk” (Seyrî fi’s-Sîretü’n-Nebevî) adlı eserinde, Hz. Peygamber’in hayatı üzerine bir inceleme yapmaktadır. Bu inceleme, bir deniz gibidir; ne kadar derinlemesine bakarsak, deniz o kadar derinleşir ve tartışma daha geniş bir alan kaplar.
Bu kitap, birkaç İslami yazarın makalelerinden oluşmaktadır ve Şemsî 1346 (1967) yılında, Hz. Peygamber’in doğumunun on beşinci yüzyılının başlangıcına ithafen, Huseyniye-i Erşad Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır.
Kitap üç bölümden oluşmaktadır:
1. Bölüm: Önsöz
İki makaleden oluşur: Üç Boyutlu Davetler ve İslami Dalga. Bu makaleler, şehid düşünür Mutahhari tarafından yazılmış olup, esasen “Muhammed Peygamberlerin Sonuncusu” adlı kitabın birinci ve ikinci ciltlerinin önsözleridir.
2. Bölüm: Kitabın Ana Bölümü
Bu bölüm, sekiz ders niteliğinde konuşmayı içerir. Şehit Mutahhari tarafından 1396 Hicri Kamerî yılı (1354 Şemsî, Nisan) Fâtımîye günlerinde Tahran Büyük Pazar Camii’nde verilmiştir. Başlangıçta bu konuşmaların başlığı “İslâm’a Göre Bilgi Kaynakları” idi. Konuşmada, bazı bilgi kaynakları sayıldıktan sonra, din büyüklerinin sünneti de İslâm’a göre bilgi kaynağı olarak tanıtılmış ve buradan “Sîretü’n-Nebevî” konusuna geçilmiştir. Konuya girmeden önce, “Biz din büyüklerini takip edemeyiz” gibi saptırıcı bir düşünce hakkında kısa bir tartışma yapılmıştır ve bu sekiz dersin girişini oluşturmuştur.
Elbette, “Sîretü’n-Nebevî” konusu çok geniştir ve bu konuda bir kitap yazmak isteyenin birkaç ciltlik eser hazırlaması gerekir. Mutahhari’nin kendisinin de belirttiği gibi, Sire-yi Nebevi hakkında çok sayıda notu mevcuttur. Bu notlar, Mutahhari’nin dokuzuncu cilt notlarında yayımlanmıştır.
3. Bölüm: Ek
Bir konuşma ve Hz. Peygamber’in kısa sözlerinden 100 tane çeviri içerir. Bahsi geçen konuşma, Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili bir tarihçeyi ve bazı sözlerinin analizini kapsar. Konuşma, Şemsî 1348 yılı (Rabi’ül-evvel 17) Peygamber ve İmam Sadık’ın doğum günü münasebetiyle Huseyniye-i Erşad’da verilmiştir. “Yüz Söz” bu bölümde açıklanmıştır.
Kitap İçeriği:
27. Baskı Önsözü
Üç Boyutlu Davetler
İslami Dalga
Sîretü’n-Nebevî’ye Giriş
Sîrenin Anlamı ve Çeşitleri
Sabit Pratik Mantık
Ahlakın Göreceliliği
Araçların Kullanım Biçimi
İki Sorunun Cevabı
Tebliğ Konusunun Önemi ve Tebliğcinin Şartları
Tebliğ Yöntemi
Peygamber’in Hayatı ve İslâm’ın Hızlı Yayılışı
Ek Bölüm
Hz. Peygamber’in Hayatının Tarihçesi ve Sözlerinin Analizi
Peygamber’in Kısa Sözlerinden Seçmeler
Listeler:
Kur’an Ayetleri
Hadisler
Arap ve Fars Şiirleri
Kişi İsimleri
Kitap ve Makale İsimleri
Elektronik Kitap Bilgileri:
Kitap Adı: Seyrî fi’s-Sîretü’n-Nebevî
Yazar: Murtaza Mutahhari
Basım Yeri: Sadra Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 269
Dil: Farsça
Murtaza Mutahhari Kimdir?
Şehit Murtaza Mutahhari, İran'ın önde gelen İslami düşünürlerinden, âlimlerinden ve dinî-siyasi önderlerinden biriydi. 3 Şubat 1920 yılında Razevi Horasan eyaletinin Feriman kentinde dindar bir ailede dünyaya geldi ve genç yaşlardan itibaren dinî ilimlerle meşgul oldu.
Önce Meşhed’deki medresede eğitim aldı, daha sonra ilmini ilerletmek için Kum şehrindeki ünlü medreseye gitti.
Önemli hocaları arasında Ayetullah Burucerdi ve İmam Humeyni yer almaktadır.
Murtaza Mutahhari, 2 Mayıs 1979 (12 Ordibeheşt 1358) tarihinde Tahran’da Furkan Grubu tarafından suikaste uğrayarak şehit edildi. İran'da Öğretmenler Günü'nün onun şehadet günü olarak belirlenmesi, öğretmenlik mesleğine ve ilme verilen değerin bir göstergesidir.
