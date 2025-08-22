Bugün Hz. Muhammed'in (s.a.v) rıhleti ve İmam Hasan’ın (a.s) şehadet günü

Bugün hicri kameri takvimle 28 Safer 1447, Peygamber Efendimizin (s.a.v) rıhleti ve Ehli beytin ikinci imamı, Hz. İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) hicretin 11.yılında rıhletinden önce sevgi ile nebevi şeriatın ahkâmı ve temellerini en seçkin yöntemler ve aynı zamanda kesin bir şekilde beyan eder, hak dinin maarifini yaymak ve halkı en iyi şekilde hidayete erdirmek için çalıştı.

İmam Hasan Mucteba (a.s) da yaklaşık 30 yıl boyunca babası Emir el-Mu'minin Hz. İmam Ali (a.s) ile halkı hidayet etmeye çalışmanın ardından 47 yaşında Muaviye’nin emri ve eşinin eli ile zehirlenerek şehit edildi.

Bugün Hazreti Muhammed’in (s.a.v) rıhleti ve İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle siyaha bürünen İran'da matem törenleri düzenleniyor.