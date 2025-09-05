  1. Kültür
İran'da Hz. Peygamber'in (s.a.v) doğum yıldönümü münasebetiyle büyük etkinlik

Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) doğum yıldönümü münasebetiyle, Senendeç kentinde halkın ve eyalet yetkililerinin geniş katılımıyla “Ümmet-i Ahmed (s.a.v.) Kutlaması” adı altında etkinlik düzenlendi.

kutlamada, katılımcılara hizmet sunmak amacıyla 130’dan fazla stant ve ikram çadırı faaliyet göstermektedir.

Çocuklar Standı

Ümmet-i Ahmed kutlamalarında çocuklar için resim yapma, boyama ve yüz boyama gibi etkinliklerle neşeli ve yaratıcı bir ortam sunuldu. Bu stant, ailelerin çocukları için keyifli bir deneyim alanı olarak dikkat çekti.

12 günlük savaş sırasında şehit olan öğrencilere adanan anma standı açıldı

12 günlük savaş sırasında şehit olan öğrencilerin hatırasını yaşatmak amacıyla Kürdistan Eyaleti Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu etkinlikte ilk kez anma standı kuruldu. Standta, şehitlerin fotoğrafları sergilendi ve direniş destanını anlatan video klipler gösterildi; bu uygulama özellikle gençler olmak üzere halk tarafından büyük ilgi gördü.

Arap kahvesi dağıtımı

Ümmet-i Ahmed kutlamaları kapsamında halk arasında 5 bin Arap kahvesi dağıtıldı.

Aş ve şoleh-zard (safranlı pirinç tatlısı) dağıtımı

Sungur bölgesine ait geleneksel odun kömürü çayı standı

Bu stant, yöresel kültürü tanıtmak ve katılımcılara özgün bir deneyim sunmak amacıyla kurulmuştu.

