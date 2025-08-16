İsrail, Güney Lübnan’da ateşkesi yine ihlal etti

El-Naşra’ya göre Lübnanlı kaynaklar, Siyonist rejimin güney Lübnan’a yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Bu kaynaklar, işgalci rejime ait bir İHA’nın Ramiyah'a ses bombası attığını belirtti.

Aynı şekilde, İsrail’e ait bir İHA’nın Kafr Kila'ya bir Lübnanlıya ses bombasıyla saldırdığı da bildirildi.

Lübnanlı kaynaklar ayrıca Siyonist rejime ait bir casus İHA’nın Hasbaya bölgesi ve Şebaa Çiftlikleri üzerinde uçtuğunu ifade etti.

El-Naşra’nın güney Lübnan muhabiri de İsrail’in Aytarun'a hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Bilindiği üzere, Siyonist rejim ile Hizbullah arasında sağlanan ateşkesten bu yana, İsrail ordusu onlarca kez bu anlaşmayı ihlal etti ve bazı Lübnanlı sivillerin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtı.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım da kısa süre önce yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in yaklaşık 3 bin 700 kez ateşkesi ihlal ettiğini vurgulamıştı.