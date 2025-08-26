Hizbullah'ın silahsızlandırılması bir İsrail planıdır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Suudi Arabistan merkezli Şarku’l Evsat gazetesine verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Lübnan'ın içişlerine karışmadığını vurgulayan Erakçi, ''Ancak görüş ve tutumlarını dile getirmek doğal bir haktır. Bunu tüm ülkeler yapıyor. Asıl müdahale, birinin Lübnan topraklarını işgal etmesi veya Lübnan'ı zayıflatmak için tuhaf planlar sunmasıdır’’ dedi.

Erakçi, "Lübnan Hizbullah Hareketi’nin silahsızlandırılması bir İsrail planıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı hakkında Erakçi, ‘’Gazze için alınan kararların önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını vurgulayarak, “Gazze halkının öncelikli ihtiyacı gıda, su ve ilaçtır. Ardından da adalet, barış ve işgalin son bulması gerekmektedir’’ ifadesini kullandı.

Erakçi, İran’ın Suriye konusundaki tutumunu yineleyerek, “Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve sınırlarını korumaktan yanayız. Bu ülkenin bölünmesine karşıyız. Yeni Suriye yönetimiyle şu ana kadar herhangi bir temas kurulmamıştır” açıklamasında bulundu.

ABD ile olası nükleer müzakerelere de değinen Irakçi, İran’ın ilkesel tavrını koruduğunu belirterek, “İran, sadece saldırmazlık ve taahhüt garantileri sağlanması halinde müzakerelere yeniden başlamaya hazırdır” diye konuştu.

