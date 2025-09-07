Erakçi: Serbest bölgeler için özel dış politika planı hazırlanıyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Aras Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi standını ziyaretinde, Dışişleri Bakanlığı’nın ekonomik odaklı bir yaklaşım benimsediğini açıkladı. Erakçi, bu çerçevede her serbest bölgeye özgü, o bölgenin özellik ve şartlarına uygun dış politika ekleri hazırlandığını belirtti.

Bakan, bakanlık bünyesinde “Ekonomik Diplomasi Bakan Yardımcılığı” bulunduğunu ve bu birimin yaptırımların etkisini hafifletmek, ayrıca yatırımcılar ile üreticileri uluslararası alanda desteklemekle görevli olduğunu ifade etti.

Erakçi, Ermenistan, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile sınırı bulunan Aras Serbest Bölgesi’nin ülke açısından stratejik önem taşıdığını ve daha fazla ilgi görmesi gerektiğini vurguladı.