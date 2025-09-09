İran ve Umman dışişleri bakanları Gazze'deki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi arasında yapılan telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Telefon görüşmesinde taraflar, özellikle işgal altındaki Filistin’deki durum ve Gazze’de devam eden soykırım konusunu ele alarak, soykırımın durdurulması, mazlum Filistin halkına yardım edilmesi ve Siyonist rejimin suçlu liderlerinin yargılanıp cezalandırılması için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini vurguladılar.