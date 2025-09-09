Erakçi: Her zaman onurlu ve adil diyaloglara hazırız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile 39. Uluslararası İslam Birliği Konferansı konuklarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, “İslam dünyasında birlik sadece olumlu bir ideal veya önerilen bir eylem değil, günümüzde zorunlu ve dini açıdan farz bir gerekliliktir. Mevcut koşullar, birliği yalnızca bir görev olarak değil, aynı zamanda bilinçli bir tercih olarak ele almamızı gerektirmektedir” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İslam ülkelerinin birliği için İslam dünyasının büyük fırsat ve potansiyellerinden yararlanılması gerekiğini belirterek, “1,5 milyar Müslümanlık bir ümmet, birleşirse büyük potansiyelleri harekete geçirerek İslam dünyasının gelişimine, ilerlemesine ve yükselmesine katkı sağlayabilir” ifadesini kullandı.

İslam dünyasının kimliği ve birliğinin bugün her zamankinden daha fazla hedef alındığını ve Müslümanların gücünün saldırıya uğradığını vurgulayan Erakçi, geçmişte bu tehdidin bu kadar ciddi olmadığını, Batı, Avrupa ve ABD’nin çeşitli şekillerde bunu desteklediğini ifade etti.

Siyonist rejimin açlığı bir silah olarak kullanarak savunmasız halkı baskı altına aldığını ve en temel gıda için bile mücadele edenlere saldırdığını belirten Erakçi, bu eylemlerin açık bir şekilde savaş suçu ve hayal edilemeyecek kadar vahim olduğunu söyledi.

Bu rejim için artık hiçbir kırmızı çizgi kalmadığını ve her türlü suçu işlemekte olduğunu anlatan bakan Erakçi, bölge ülkelerinin artık Siyonist rejimin tehdidinin yalnızca tek bir noktayla sınırlı olmadığını, tüm bölgeyi ve İslam dünyasını hedef aldığını anladıklarını belirtti.

Erakçi, “Siyonistler, İslam ümmetini bölmek, zayıflatmak ve parçalamak peşindedir ve büyük İsrail projesini tekrar açıkça gündeme getirmişlerdir” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Filistin halkının kahramanca direnişi ve Suriye ile İran’a dayatılan çeşitli savaşların olumlu sonuçlarından birinin, bölgedeki asıl tehdidin herkes için netleşmesi olduğunu söyledi.

Uzun yıllar boyunca İran’ın bir tehdit olarak gösterilmeye çalışıldığını, ancak bugün gerçeğin ortaya çıktığını ve bölge ülkelerinin İran’ın haklı olduğunu anladığını vurgulayan Erakçi, “Artık bölge ülkeleriyle İran arasındaki iş birliği artmakta ve İran, Müslümanların ve bölge halklarının gerçek dostu ve destekçisi olarak tanınmaktadır” diye konuştu.

Erakçi, Siyonist rejimin bugün bölgenin başlıca tehdidi olduğunu, Gazze ve Lübnan’da işlediği suçların herkesçe görüldüğünü, Suriye’de ise her gün yeni saldırılara şahit olunduğunu, bu rejimin işgal ettiği alanların son dönemde Gazze’nin alanından bile fazla olduğunu ekledi.

Bakan Erakçi ayrıca, Lübnan’daki gelişmelerin Lübnan halkının, Suriye’deki olayların ise Suriye halkının kararı olduğunu, İran’ın ülkelerin iç işlerine müdahale etmediğini, ancak uluslararası alanda görüşlerini ifade etmesinin doğal olduğunu belirtti.

Düşmanlara karşı mücadelede, birliğin sadece sözde kalmaması, somut eylemlerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Erakçi, kararların çıkarılmasının gerekli olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Bakan Erakçi, “Bugün Gazze halkının yiyecek, su ve ilaca ihtiyacı var, İslam ülkelerinin pratik adımlarla yanlarında olması gerekiyor. Ayrıca hâlâ Siyonist rejimle diplomatik veya ticari ilişkileri sürdüren ülkelerin bu ilişkileri kesmesi gerekiyor; bu hem akıl ve insanlık hem de dini bir görevdir” ifadelerinde bulundu.

Erakçi, “Bu rejim, sürpriz bir saldırı ile İran’ı geri adım attırabileceğini düşünmüş, ancak büyük bir yanlış hesaplama yapmıştır. ABD ve Siyonist rejim destekçileri İran meselesine hiçbir askeri çözüm olmadığını anladı. İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman müzakere masasını terk etmemiş ve her zaman onurlu ve adil diyaloglara hazır olmuştur” dedi.

Sışişleri Bakanı Erakçi, düşmanların bölünmeye güvenerek hareket ettiğini, ancak 12 günlük savaşta Şii ve Sünni, Arap ve Fars ayrımı yapılmadan, herkesin İran adı altında tek bir kimlik çerçevesinde ülkeyi savunduğunu sözlerine ekledi.