Ayetullah Hamanei, hükümet yetkililerine önemli tavsiyelerde bulundu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve beraberindeki bakanlar kurulu üyeleri ile Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde görüştü.

Burada hükümet yetkililerine hitaben konuşan Ayetullah Hamanei, ülkenin ulusal güç ve onurunun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

''Halkın geçimi en önemli konu''

Ayetullah Hamanei, halkın geçim meselesinin en önemli konu olduğunu söyledi.

Ne savaş ne barış durumunun yerine ülkede çalışma ruhunun geliştirilmesi için önemli tavsiyelerde bulunan Ayetullah Hamanei, piyasadaki durumu düzene sokmak ve kontrolsüz fiyat artışına ilişkin halkın endişelerini gidermek için hükümetin ciddi önlemler alması gerektiğini vurguladı.