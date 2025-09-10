  1. Toplum
Ayetullah Hamanei'nin Çince resmi hesabı X platformunda açıldı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin resmi sosyal medya hesabı, Çince dilinde X platformunda faaliyete başladı.

İranlı yetkili Mehdi Fazaeli dün, bu gelişmeyi X’teki kişisel hesabından duyurdu. Fazaeli paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin resmi X hesabı, bu sabah Çince dilinde yayınlanan iki gönderiyle açıldı. Hesap adresi: x.com/zh_khamenei‎”

Yeni açılan bu hesapla birlikte, Devrim Lideri’nin mesajlarının Çince konuşan topluluklara daha doğrudan ulaşması hedefleniyor.

