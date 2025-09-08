  1. Siyaset
8 Eyl 2025 08:26

Pezeşkiyan ile Hekim İran ve Irak arasındaki ilişkileri görüştü

Pezeşkiyan ile Hekim İran ve Irak arasındaki ilişkileri görüştü

Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim, Tahran’daki ziyaretinin devamında Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran’ı ziyaret eden Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf, İran ile Irak arasındaki ikili ilişkileri ele alarak siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel alanlarda işbirliğinin genişletilmesi gereğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak’ın İran’ın bölgesel siyasetinde taşıdığı öneme dikkat çekerek, iki ülke ilişkilerini seçkin ve stratejik olarak niteledi ve Tahran’ın her zaman Irak’ın kalkınma, istikrar ve güvenlik sürecine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Seyyid Ammar Hekim de, Irak’a verdiği destek ve siyonist rejimin saldırılarına karşı duruşundan dolayı İran’ın tutumlarını takdir etti ve iki millet arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağların iş birliğinin yükseltilmesi için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Hekim ayrıca, bölgesel sorunlarla mücadele ve Batı Asya’da istikrarın güçlendirilmesi için Bağdat ile Tahran arasındaki siyasi ve güvenlik koordinasyonunun önemini vurguladı.

Taraflar, görüşmenin sonunda, hükümetler ve iki ülkenin üst düzey kurumları arasında süregelen istişarelerin ve yakın işbirliğinin ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların sağlanmasının teminatı olduğunu belirttiler.

News ID 1930116

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler