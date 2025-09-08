Pezeşkiyan ile Hekim İran ve Irak arasındaki ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran’ı ziyaret eden Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldi.

Bu görüşmede iki taraf, İran ile Irak arasındaki ikili ilişkileri ele alarak siyasi, ekonomik, güvenlik ve kültürel alanlarda işbirliğinin genişletilmesi gereğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak’ın İran’ın bölgesel siyasetinde taşıdığı öneme dikkat çekerek, iki ülke ilişkilerini seçkin ve stratejik olarak niteledi ve Tahran’ın her zaman Irak’ın kalkınma, istikrar ve güvenlik sürecine destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Seyyid Ammar Hekim de, Irak’a verdiği destek ve siyonist rejimin saldırılarına karşı duruşundan dolayı İran’ın tutumlarını takdir etti ve iki millet arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağların iş birliğinin yükseltilmesi için sağlam bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Hekim ayrıca, bölgesel sorunlarla mücadele ve Batı Asya’da istikrarın güçlendirilmesi için Bağdat ile Tahran arasındaki siyasi ve güvenlik koordinasyonunun önemini vurguladı.

Taraflar, görüşmenin sonunda, hükümetler ve iki ülkenin üst düzey kurumları arasında süregelen istişarelerin ve yakın işbirliğinin ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların sağlanmasının teminatı olduğunu belirttiler.