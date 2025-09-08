İran: Rusya ile gaz görüşmeleri önümüzdeki hafta sonuçlanacak

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Tahran'da düzenlenen 19. İran Plast Fuarı'na katıldı. Celali burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya ile yürütülen gaz görüşmelerinin önümüzdeki hafta sonuçlanacağını belirten Celali ''Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla bir Rus enerji heyeti İran'a gelecek ve gaz ithalatı görüşmeleri tamamlanmış olacak.'' dedi.

Büyükelçi, "Fiyat konusu hariç tüm konular hakkında anlaştık; Bir anlaşma imzalanırsa önümüzdeki aylarda ilk aşamada İran'a gaz akışı başlayacak. 2. ve 3. aşamada, gaz akışında büyük bir adım atabilmemiz için Rus yatırımıyla gerçekleştirilecek altyapıya ihtiyacımız olacak" diye konuştu.