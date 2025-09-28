Trump’ın 'kesin' baskısına rağmen Türkiye Rus gazına bağımlı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Rusya'dan 'enerji almayı bırak' çağrısı yaptı. Bunun üzerine, Güney ÖZTÜRK Sözcü Gazetesi'nde kaleme aldığı bir raporda bu konuyu değerlendirdi.

Güney ÖZTÜRK kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlaşma adına ABD’den LNG satın almayı kabul etse de Rusya’dan aldığı gazı kesme ihtimali çok düşük. Çünkü, garantili projeler gibi Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarında da gaz kullanılmasa bile ödeme zorunluluğu bulunuyor. Rusya ile yapılan büyük gaz kontratlarının bir kısmı 2025 sonunda yenileme aşamasına gelecek. Türkiye, bu tarihe kadar Rus gazını keserse hem yüksek tazminat ödemek hem de alternatif kaynak bulmakta zorlanmak riskiyle karşılaşacaktır" ifadesini kullandı.

Güney ÖZTÜRK, Uzmanlara göre, Trump’ın çağrısına rağmen Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin yıllar önce attığı imzalarla Türkiye’yi güçlü biçimde bağladı; kısa vadede bu bağımlılığı kırmak mümkün değil. LNG ise ancak uzun vadede dengeleyici rol oynayabilir. Beyaz Saray’da ABD ile LNG anlaşmaları imzalanırken, Türkiye’nin Rusya ile yaptığı uzun vadeli ‘al ya da öde’ kontratları ve fiyat avantajı bulunuyor. Türkiye’nin doğalgaz ithalatında Rusya hâlâ belirleyici konumda" dedi.

2024’te Türkiye'nin toplam 52 milyar metreküp gaz ithal ettiğini ve bunun yaklaşık yüzde 40’ının Rusya’dan geldiğini belirten Güney ÖZTÜRK, "Rusya’dan gaz akışı Mavi Akım ve TürkAkım boru hatları üzerinden sağlanmaktadır. Bu hatlar, Türkiye’nin sanayi ve konut tüketimi için temel kaynak durumundadır. Washington’un Ankara’ya ‘Rus gazını azaltın’ baskısına rağmen, Karadeniz altından geçen Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarıyla sağlanan gazdan kısa vadede vazgeçmek mümkün değil. Üstelik uzun vadeli kontratlar ‘al ya da öde’ hükmü içerdiği için Ankara, gazı çekmese de belirlenen miktarın bedelini ödemek zorunda. Bu durum, Putin’in zaman zaman dile getirdiği ‘gazı keserim’ tehdidi geçerliliğini yitiriyor. Aynı şekilde Moskova da kendi yükümlülükleri nedeniyle akışı kolayca durduramıyor." ifadelerinde bulundu.

ÖZTÜRK ayrıca şu ifadeleri kullandı: Türkiye, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla LNG ithalatını artırmaktadır. BOTAŞ ile Amerikan şirketi Mercuria arasında 20 yıllık LNG anlaşması imzalanmıştır. Yıllık planlanan sevkiyat miktarı da 4 milyar metreküp. Ancak LNG fiyatlarının yüksekliği ve altyapı sınırlamaları, bu kaynağın Rus boru gazını kısa vadede ikame etmesini zorlaştırıyor. Üstelik Rusya’dan gelen boru hattı gazı, son iki yılda 1.000 metreküp başına yaklaşık 220-290 dolar bandında seyrederken, ABD ile yapılan LNG anlaşmasının ortalama maliyeti 1.000 metreküp için yaklaşık 614 dolar. Yani Amerikan LNG’si, Rus boru gazına göre neredeyse iki-üç kat daha pahalı.