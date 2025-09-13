İranlı büyükelçiden S-400 satın alma iddialarına ilişkin açıklama

İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya’nın savaş sürecindeki tutumuna değinerek, bu ülkenin Siyonist rejime karşı güçlü bir duruş sergilediğini ve Batı’nın küresel gelişmelere yönelik tepkilerini eleştirdi.

Celali, özel bir haber programında yaptığı açıklamada, savaşın ilk gününden itibaren Rusya’nın İsrail karşısında net tavır aldığını, üç bildiri yayımladığını ve BM Güvenlik Konseyi’nde belirgin pozisyon sergilediğini söyledi.

Büyükelçi, savaşın ilk gününde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi talebinde bulunulduğunu, ikinci gün ise Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştüğünü belirtti. Celali, savaşın bitiminden bir gün sonra Erakçi’nin Moskova’ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü, ayrıca Laricani ve İran Savunma Bakanı’nın da Rusya’ya ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı.

Celali “Batı, İran karşısında daima ayrıştırıcı bir yaklaşım izledi” diyen Celali, günümüzde ise yeni bir küresel düzen kurulması yönünde girişimlerin dikkat çektiğini ifade etti. Batı’nın Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS’e yönelik tepkilerini eleştiren Celali, “Batı kendi hegemonyasını korumak istiyor” dedi.

Celali, İran’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almak istediğine dair iddiaları reddederek, “Birisi çıkıp belge göstersin ki İran böyle bir talepte bulunmuş olsun. Biz Rusofil değiliz; biz İran’ın ve halkımızın çıkarlarını savunan askerleriz” ifadelerini kullandı.

“Snapback” mekanizmasına ilişkin de konuşan Celali, Rusya’nın bu konuyu hukuken geçerli görmediğini, Batı’nın taahhütlerini yerine getirmediği için böyle bir hakkının bulunmadığını, ayrıca ABD’nin de anlaşmadan çekildiği için bu imkândan yoksun olduğunu belirtti.

İranlı diplomat, “Bugün snapback’in psikolojik etkisi, uygulanmasından daha fazladır” dedi.

Kuzey-Güney Koridoru’na da değinen Celali, bu hattın Asya’yı Avrupa’ya bağlayacak stratejik bir güzergâh olduğunu vurgulayarak, “Şu an koridor konusunda yetersizlik yaşıyoruz. Rusya büyük bir pazar; bundan faydalanmalıyız” diye konuştu.

Kafkasya’daki gelişmelere ilişkin ise, “Kafkasya bizim medeniyet havzamızdır. Eğer bir gün Rusya bu bölgeden çıkarılırsa bu onlar için bir küçültücü durum olur. Rus yetkililerle bu konuda görüştük, onların tutumu oldukça sert” dedi.

İran-Rusya kapsamlı stratejik anlaşmasına da değinen Büyükelçi, “Bu anlaşma henüz bizim tarafımızdan resmen duyurulmadı. Hükümet bunu resmen ilan etmeli ki yürürlüğe girsin” açıklamasını yaptı.