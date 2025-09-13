  1. Siyaset
Erakçi: Avrupa ile bir görüşme daha yapılabilir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir toplantı daha yapılmasının muhtemel olduğunu, ancak bunun Avrupa’nın kendi kararına bağlı olduğunu söyledi.

Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi ile Kahire’de gerçekleştirdiği görüşmelerin “çok ciddi” geçtiğini belirtti.

Erakçi, “Savaş sonrası yapılan bu görüşmeler kolay değil. Her an şehitlerin görüntüleri gözümüzün önünden geçiyor, bu yüzden bu masada gülünecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi, IRIB’e yaptığı açıklamada, Kaja Kallas ile yeni bir toplantının ihtimal dahilinde olduğunu tekrar vurgulayarak, “Ancak bu tamamen Avrupa’nın kendi kararına bağlı” dedi.

