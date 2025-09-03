Pezeşkiyan, Çin temaslarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Çin'deki temaslarının ardından ülkeye döndü.

Mehrabad Havalimanı'nda Çin'e yaptığı dört günlük ziyaret hakkında açıklamada bulunan Pezeşkiyan, "Bu ziyaret, ŞİÖ Zirvesine katılan ülkelerin liderleri ile görüşme fırsatı sağladı" dedi.

Rusya, Tacikistan ve Pakistan liderleriyle yaptığı görüşmelere değinen Pezeşkiyan, "Rusya Devlet Başkanı ile yapılan görüşme yaklaşık dört saat sürdü ve ekonomik, bilimsel, bölgesel konuların yanı sıra nükleer mesele ve snapback mekanizmasını ele aldık’’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, şöyle devam etti:

"Zirve sırasında İran, Çin ve Rusya dışişleri bakanları, üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) tetik mekanizmasıyla ilgili yasadışı davranışlarını protesto eden bir mektup imzaladılar. Bu mektup BM Güvenlik Konseyi'ne de iletildi’’

28 Ağustos'ta E3 ülkeleri BM Güvenlik Konseyi'ni İran'a karşı tetik (snapback) mekanizmasını hayata geçirmek üzere harekete geçmişti.

Çin temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüştüklerini aktaran Pezeşkiyan, ‘’Bu görüşmelerde önemli anlaşmalara varıldı. Alınan kararlar stratejik ve hayati önem taşıyor. Diğer konuların Dışişleri ve Ekonomi Bakanları tarafından takip edilmesine karar verildi’’ açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirisinde ABD ile Siyonist rejimin İran saldırısı şiddetle kınandığını ifade etti.

Mesut Pezeşkiyan, ‘’Bu zirvede varılan mutabakatların hayata geçirilmesi, ülkemize ekonomik, güvenlik, bilim ve turizm alanlarında olumlu fırsatlar yaratacağına inanıyorum’’ diye konuştu.

