Katar: Korkakça saldırıyı kınıyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas müzakere heyetini hedef alan Siyonist İsrail'in saldırısını şiddetle kınadı.

Katar tarafından yapılan açıklamada, "Doha'da Hamas yetkililerini hedef alan korkakça saldırıları kınıyoruz" denildi. 
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise yaptığı açıklamada:

"Katar Devleti, bu saldırıyı şiddetle kınarken, bölgenin güvenliğini sürekli olarak baltalayan bu pervasız ve sorumsuz İsrail davranışına veya güvenliğini ve egemenliğini hedef alan herhangi bir eyleme müsamaha göstermeyeceğini vurgulamaktadır. Soruşturmalar en üst düzeyde devam etmekte olup, daha fazla ayrıntı elde edilir edilmez açıklanacaktır." dedi.

