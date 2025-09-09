Çelik'ten İsrail'e Hamas tepkisi: Barbarca terör eylemi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çelik, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir. Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir. İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."