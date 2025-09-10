Pezeşkiyan, Katar Emiri ile İsrail saldırılarını görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, siyonist rejimin Katar’a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve İran’ın dost ve kardeş ülke Katar ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın her zaman Katar’ın yanında olduğunu belirterek, “Komşu ve samimi dostumuz Katar’ı desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

İsrail rejiminin uluslararası hiçbir hukuki ve meşru çerçeveye bağlı kalmadığını ve dünya hukukuna saygı göstermediğini ifade eden Pezeşkiyan, “Bu saldırgan tutum, Amerika’nın desteğiyle gerçekleşmektedir” diye kaydetti.

İsrail rejiminin kendi güvenliğini bahane ederek tüm bölgenin huzur ve istikrarını tehdit ettiğini belirten Pezeşkiyan, “İslam ülkeleri, bu açık saldırganlık ve cinayetlere karşı birlik içinde, güçlü ve etkili bir tutum sergilemeli. Böylece bu zalim rejim, bu tür eylemleri tekrar etmeye cesaret edemez” şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı'nın telefonunu memnuniyetle karşıladığını belirten Katar Emiri “Netanyahu’nun işlediği cinayetlerin sınırı yok. İstediği yeri, istediği zaman bombalıyor; hiçbir engelle karşılaşmıyor” dedi.

Al Sani “Hamas yetkilileri, ABD Başkanı’nın sunduğu ateşkes önerisini değerlendirme sürecindeydi. Bizim yaptığımız görüşmelerde bu öneriye olumlu bir yanıt vereceklerini belirtmişlerdi. Ne yazık ki İsrail, tam da bu görüşmenin yapıldığı sırada saldırı düzenledi.” ifadesini kullandı.

Katar Emiri ayrıca, İran ve diğer İslam ülkeleriyle temasların önümüzdeki günlerde devam etmesini umduklarını ve bu işbirliği sayesinde İsrail’in saldırılarını durdurmak adına etkili adımlar atılabileceğini ifade etti.