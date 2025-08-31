Devrim Lideri’nden İran-Çin stratejik anlaşması için uygulama vurgusu

Khamenei.ir’in sosyal medya hesapları, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran ve Çin’in küresel sahnedeki rollerini güçlendirme kapasitesine ve iki ülke arasındaki stratejik anlaşmanın uygulanmasının gerekliliğine dair açıklamalarını Çince olarak yayımladı.

Açıklamada, “İran ve Çin, Asya’nın iki yakasında köklü medeniyet geçmişine sahip olup bölgesel ve küresel sahnede dönüştürücü güç olma kapasitesine sahiptir. Stratejik anlaşmanın tüm boyutlarının uygulanması bu yolu kolaylaştıracaktır” ifadeleri kullanıldı.